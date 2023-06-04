Пресс-конференцию Швентек прервали после вопроса о Соболенко

Швёнтек в субботу в третьем круге победила китаянку Ван Синьюй со счетом 6:0, 6:0. На послематчевой пресс-конференции первой ракетке мира вопросы задавали сначала иностранные журналисты, потом польские.

«Что касается Арины, я слышала, что она не участвовала в открытой пресс-конференции, но не знаю, по какой причине. Я не думаю, что она чувствовала себя комфортно», — сказала Швёнтек в ответ на вопрос польского корреспондента, после чего модератор принес извинения и прервал пресс-конференцию.