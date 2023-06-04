Пресс-конференцию Швентек прервали после вопроса о Соболенко

Швёнтек в субботу в третьем круге победила китаянку Ван Синьюй со счетом 6:0, 6:0. На послематчевой пресс-конференции первой ракетке мира вопросы задавали сначала иностранные журналисты, потом польские.
«Что касается Арины, я слышала, что она не участвовала в открытой пресс-конференции, но не знаю, по какой причине. Я не думаю, что она чувствовала себя комфортно», — сказала Швёнтек в ответ на вопрос польского корреспондента, после чего модератор принес извинения и прервал пресс-конференцию.
В среду Соболенко отказалась отвечать на вопросы украинской журналистки о политике после выхода в третий раунд «Ролан Гаррос». В пятницу после выхода в четвертый круг вторая ракетка мира выступила перед небольшой группой журналистов, не желая отвечать на вопросы о политике. Организаторы «Ролан Гаррос» заявили, что разрешили Соболенко собирать открытые пресс-конференции по своему желанию.