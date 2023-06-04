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15:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Карен Хачанов пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023, одолев Лоренцо Сонего

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 11-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023.

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Источник: Reuters

В матче ⅛ финала Хачанов (11) со счётом 1:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:1 обыграл итальянца Лоренцо Сонего. Встреча продлилась 3 часа и 36 минут. Хачанов 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 12. На счету Сонего восемь эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 14.

Хачанов в четвертьфинале турнира в Париже сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем (3), либо с представителем Перу Хуаном-Пабло Варильясом.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет € 49,6 млн. Его действующим и 14-кратным чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, отказавшийся защищать прошлогодний титул.

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