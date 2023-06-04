Карен Хачанов пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023, одолев Лоренцо Сонего

В матче ⅛ финала Хачанов (11) со счётом 1:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:1 обыграл итальянца Лоренцо Сонего. Встреча продлилась 3 часа и 36 минут. Хачанов 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 12. На счету Сонего восемь эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 14.