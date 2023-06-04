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16:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Хачанов отомстил итальянцу за Рублёва! Карен уже в ¼ «РГ» и может сыграть с Джоковичем

Единственный россиянин, оставшийся в мужской сетке «Ролан Гаррос», одержал волевую победу в четвёртом круге.

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Источник: Reuters

В воскресенье, 4 июня, на «Ролан Гаррос» в Париже стартовали матчи четвёртого круга, то есть ⅛ финала. Лишь один россиянин добрался до этой стадии в мужском одиночном разряде. И им стал не первая ракетка страны Даниил Медведев, сенсационно проигравший в первом раунде, не Андрей Рублёв, которого остановили в третьем круге, а Карен Хачанов, который, получается, уже на трёх ТБШ подряд проходит дальше всех своих соотечественников. Напомним, на US Open — 2022 и на Australian Open — 2023 Хачанов доходил до полуфинала.

А ведь в четвёртом круге Карена могло и не быть. Хачанов, посеянный под 11-м номером, уже в первом раунде оказался в тяжелейшей ситуации, после того как проиграл первые два сета французу Констану Летьену. Но россиянин собрался, переломил ход поединка и одержал сверхволевую победу. Дальше всё было спокойнее: румынского квалифаера Раду Албота Хачанов обыграл в трёх сетах, хотя в матче с австралийцем Танаси Коккинакисом, получившим уайлд-кард, пришлось чуть поднапрячься: 6:4, 6:1, 3:6, 7:6.

В соперниках у Карена по четвёртому кругу оказался итальянец Лоренцо Сонего, занимающий 48-е место в рейтинге ATP. Увы, именно Сонего не дал состояться российскому дерби в ⅛ финала. А ведь казалось, что всё к тому идёт. В третьем круге итальянец играл с Рублёвым, и россиянин выиграл первые два сета, причём во второй партии ему удалось повесить сопернику «баранку». Но следующие три сета остались за Лоренцо, который в итоге и вышел на Хачанова.

По словам Карена, в четвёртом круге он хотел сыграть с соотечественником. Он признался, что поражение Андрея расстроило его. «С одной стороны, я довольный и весёлый оттого, что выиграл. А с другой — реально расстроился, что Андрей проиграл с 2:0 по сетам. Я прекрасно понимаю, насколько это обидно, как он расстроен. Мы с ним одни из лучших друзей, и, если бы встретились на корте, было бы здорово, подарили бы хороший матч болельщикам из России и друг другу. Но что сделать?» — сказал Карен на YouTube-канале «Больше!» И поделился ожиданиями от матча с Сонего: «Сонего опустился в рейтинге за последние полтора года, но раньше стоял в топ-25, два раза обыграл Андрея на грунте. И он на кураже, начинает сильно себя заводить. Очень классный игрок. С тренером будем разбирать. Посмотрим, что Андрей делал не так, как он его переигрывал. От этого будем отталкиваться и делать план на игру».

Остаётся добавить, что в личных встречах перевес был на стороне Хачанова: 2−1. Правда, последний матч россиянина с Сонего состоялся более четырёх лет назад, на «Мастерсе» в Риме в 2019-м, так что эта статистика мало о чём говорила. Всё же отметим, что в том поединке Карен обыграл Лоренцо: 6:3, 6:7 (1:7), 6:3.

Источник: Reuters

Матч Хачанов — Сонего поставили первым запуском на корт Сюзанн Ленглен, вторую по значимости арену соревнований. Первый же гейм в этом матче, в котором подавал Хачанов, выдался невероятно упорным. Счёт «ровно» фиксировался пять раз, и Сонего с шестого (!) брейк-пойнта взял подачу соперника. Такое развитие событий, похоже, немного подкосило россиянина. В первом сете Карен, часто неудачно действовавший в розыгрышах (11 невынужденных ошибок за партию против шести у соперника), забрал лишь один гейм, на своей подаче, когда счёт был уже 0:4 не в его пользу. А в седьмом гейме итальянский теннисист при счёте 5:1 заработал сетбол на приёме и сразу же его реализовал — 6:1.

Во втором сете Хачанов попытался навязать сопернику борьбу. В напряжённом третьем гейме (семь раз было «ровно»!), после того как теннисисты по разу взяли свою подачу, россиянин трижды был близок к брейку, но упустил все шансы. Не менее интересным оказался и четвёртый гейм, в котором уже Карен не раз оказывался на грани неудачи, но спас все четыре брейк-пойнта — 2:2. А в пятом гейме Хачанов впервые в этом матче взял чужую подачу. Россиянин добился тройного брейк-пойнта и реализовал его со второй попытки. Этот брейк так и остался единственным в партии. Подавая на сет при счёте 5:4 в свою пользу, Карен не отдал сопернику ни одного розыгрыша — 6:4.

Перед началом третьей партии Хачанов вызвал врача: возникли проблемы с пальцами правой руки — вероятно, из-за мозолей.

Источник: кадр трансляции

Но это не помешало россиянину вернуться в игру. В третьем гейме у Карена была прекрасная возможность сделать брейк — увы, он упустил тройной брейк-пойнт. В дальнейшем теннисисты какое-то время не давали друг другу шансов взять чужую подачу, а в девятом гейме Хачанов реализовал первый же брейк-пойнт, после чего, имея 5:4 в свою пользу, вышел подавать на сет. Увы, не получилось: россиянин позволил сопернику заработать двойной брейк-пойнт, и тот со второй попытки реализовал его — 5:5.

Взяв ещё по гейму на подаче, теннисисты приготовились играть тай-брейк. В нём Карен оказался в сложной ситуации: Сонего сделал два мини-брейка и повёл 4:0. Однако Хачанов смог выпутаться из этого. Россиянин быстро отыграл один мини-брейк, а вскоре и второй. При счёте 6:5 в свою пользу у Карена был сетбол на приёме, но он не использовал его. Впрочем, и итальянец сделал то же самое при 7:6 в свою пользу. А при 8:7 Хачанов, имея второй сетбол на приёме, воспользовался подарком от соперника, допустившего двойную, и забрал третий сет — 7:6 (9:7)!

Получив психологическое преимущество перед четвёртой партией, Хачанов заиграл куда увереннее. На старте сета россиянин повёл 3:0 с брейком, после чего Сонего взял медицинский перерыв — возникли проблемы с внутренней поверхностью правого бедра. Пауза не слишком помогла итальянцу: четвёртый гейм он взял, а вот следующие два гейма остались за Кареном, который оформил второй брейк и при счёте 5:1 вышел подавать на матч. Финальный гейм Хачанов взял под ноль — и вышел в четвертьфинал! Окончательный счёт — 1:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:1 в его пользу. Почти три с половиной часа заняло это противостояние.

Вот так Хачанов во второй раз в карьере вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. Впервые он сделал это в 2019 году. В ¼ финала Карен сыграет с победителем противостояния Новак Джокович (Сербия, 3) — Хуан-Пабло Варильяс (Перу). Также сегодня свой поединок проводит не только Джокович, но и Карлос Алькарас, который, как и серб, претендует не только на трофей, но и на звание первой ракетки мира по итогам турнира.

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