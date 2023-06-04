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17:57 (мск), источник: ТАСС

Хачанов сыграет с Джоковичем в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису

ТАСС, 4 июня. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл перуанца Хуана Пабло Варильяса в четвертом круге Открытого чемпионата Франции. Встреча прошла в воскресенье в Париже.

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Источник: Reuters

Матч закончился со счетом 6:3, 6:2, 6:2 в пользу серба, посеянного на турнире под третьим номером. Варильяс не получил номера посева. В четвертьфинале Джокович сыграет с россиянином Кареном Хачановым (11-й номер посева), который ранее в воскресенье со счетом 1:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:1 победил итальянца Лоренцо Сонего.

Джоковичу 36 лет, он является третьей ракеткой мира и одним из рекордсменов по победам на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде — на счету серба и испанца Рафаэля Надаля по 22 титула. Всего сербский теннисист выиграл 93 турнира под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), также он является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса. Джокович рекордные 387 недель возглавлял мировой рейтинг.

Варильясу 27 лет, он занимает 94-е место в рейтинге ATP, на счету перуанца нет титулов под эгидой организации. Варильяс стал вторым представителем Перу, вышедшим в четвертый круг Открытого чемпионата Франции, в 1994 году это удалось Хайме Исаге. Ранее Варильяс на турнирах Большого шлема ни разу не проходил далее первого круга.

Открытый чемпионат Франции является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующим победителем является рекордсмен по количеству побед на турнире (14 титулов) Надаль, который пропускает текущие соревнования из-за травмы. Из российских теннисистов турнир выигрывал Евгений Кафельников (1996).

Финальный матч в мужском одиночном разряде пройдет 11 июня.

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