Арина Соболенко вышла в четвертьфинал French Open
4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче ⅛ финала вторая ракетка планеты обыграла в двух партиях американку Слоан Стивенс, занимающую 30-е место в рейтинге WTA, — 7:6 (7:5), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 42 мин.
В поединке за попадание в полуфинал Арина Соболенко встретится с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, у которой 192-я позиция в мировом рейтинге.
До этого Арина Соболенко быграла украинку Марту Костюк (39-й номер рейтинга WTA) — 6:3, 6:2, белоруску Ирину Шиманович (214) — 7:5, 6:2 и россиянку Камиллу Рахимову (82) — 6:2, 6:2.
Турнир на парижских кортах «Ролан Гаррос» завершится 11 июня.