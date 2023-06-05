Арина Соболенко вышла в четвертьфинал French Open

В матче ⅛ финала вторая ракетка планеты обыграла в двух партиях американку Слоан Стивенс, занимающую 30-е место в рейтинге WTA, — 7:6 (7:5), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 42 мин.

В поединке за попадание в полуфинал Арина Соболенко встретится с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, у которой 192-я позиция в мировом рейтинге.

До этого Арина Соболенко быграла украинку Марту Костюк (39-й номер рейтинга WTA) — 6:3, 6:2, белоруску Ирину Шиманович (214) — 7:5, 6:2 и россиянку Камиллу Рахимову (82) — 6:2, 6:2.