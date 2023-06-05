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16:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российская пара вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в парном разряде.

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Источник: Reuters

Во встрече третьего круга россиянки (15-й номер посева) обыграли австралийку Сторм Хантер и бельгийку Элизе Мертенс (3) со счетом 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 28 минут.

В ¼ финала «Ролан Гаррос» Кудерметова и Самсонова сыграют с победительницами встречи Се Шувэй (Тайвань)/Ван Синьюй (Китай) — Дезире Кравчик (США)/Деми Схюрс (Нидерланды).

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