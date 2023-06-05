Российская теннисистка получила гражданство Франции, сообщают СМИ
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Варвара Грачева получила французское гражданство, сообщает в своем Twitter-аккаунте журналист Фабрис Абграль.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Варвара Грачева получила французское гражданство, сообщает в своем Twitter-аккаунте журналист Фабрис Абграль.
В конце марта Грачева объявила о решении сменить гражданство на французское и готовности представлять Францию на международных соревнованиях. По информации источника, теннисистка в понедельник получила электронное письмо, подтверждающее ее натурализацию.
Грачевой 22 года, она является 41-й ракеткой мира. Спортсменка тренировалась в теннисном центре в Каннах, процесс получения французского гражданства был начат в 2020 году.