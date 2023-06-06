Определились все четвертьфинальные пары «Ролан Гаррос» — 2023 в мужском одиночном разряде
На «Ролан Гаррос» — 2023 завершились все матчи ⅛ финала в мужском одиночном разряде и стали известны четвертьфинальный пары.
На «Ролан Гаррос» — 2023 завершились все матчи ⅛ финала в мужском одиночном разряде и стали известны четвертьфинальный пары.
Среди продолжающих борьбу на турнире лишь один российский теннисист — серебряный призёр Олимпиады-2020 Карен Хачанов.
«Ролан Гаррос» — 2023. Четвертьфинальные пары. Мужчины
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет € 49 600 000. Его действующим и 14-кратным чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, отказавшийся защищать прошлогодний титул.