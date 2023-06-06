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10:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Определились все четвертьфинальные пары «Ролан Гаррос» — 2023 в мужском одиночном разряде

На «Ролан Гаррос» — 2023 завершились все матчи ⅛ финала в мужском одиночном разряде и стали известны четвертьфинальный пары.

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Источник: Reuters

Среди продолжающих борьбу на турнире лишь один российский теннисист — серебряный призёр Олимпиады-2020 Карен Хачанов.

«Ролан Гаррос» — 2023. Четвертьфинальные пары. Мужчины

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Стефанос Циципас (Греция, 5)

Новак Джокович (Сербия, 3) — Карен Хачанов (Россия, 11)

Хольгер Руне (Дания, 6) — Каспер Рууд (Норвегия, 4)

Александр Зверев (Германия, 22) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет € 49 600 000. Его действующим и 14-кратным чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, отказавшийся защищать прошлогодний титул.

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