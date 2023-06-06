Хачанов проиграл Джоковичу в четвертьфинале Roland Garros

Матч завершился победой Джоковича со счетом 4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4. Сербский теннисист, посеянный под третьим номером, впервые проиграл сет на текущем турнире. В полуфинале Джокович сыграет с победителем матча между первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и пятым сеяным греком Стефаносом Циципасом. Хачанов был посеян под 11-м номером, он завершил борьбу за победу в турнире в одиночном разряде последним из россиян.

Хачанову 27 лет, он занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 12 июня россиянин вернется в топ-10 впервые с октября 2019 года. На его счету четыре победы на турнирах под эгидой организации, на турнирах Большого шлема спортсмен дважды доходил до полуфинала — на Открытом чемпионата США (2022) и Открытом чемпионате Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а также обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной России.

Джоковичу 36 лет, он является третьей ракеткой мира и одним из рекордсменов по победам на турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде — на счету серба и испанца Рафаэля Надаля по 22 титула. Всего сербский теннисист выиграл 93 турнира под эгидой ATP, также он является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса. Джокович рекордные 387 недель возглавлял мировой рейтинг.

Открытый чемпионат Франции является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующим победителем является рекордсмен по количеству побед на турнире (14 титулов) Надаль, который пропускает текущие соревнования из-за травмы. Из российских теннисистов турнир выигрывал Евгений Кафельников (1996).