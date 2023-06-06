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6 июня, источник: Vesti.kz

Казахстанский теннисист вышел во второй круг турнира в Германии

Казахстанский теннисист Андрей Голубев вышел во второй круг парного разряда турнира в Хайльбронне (Германия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: КТФ

В матче первого круга Голубев в паре с украинцем Денисом Молчановым обыграли дуэт Павел Котов (Россия)/Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина).

Встреча завершилась со счетом 7:6, 6:3. Матч продолжался один час и 40 минут.

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