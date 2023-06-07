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16:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Швёнтек обыграла Гауфф и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Первая ракетка мира полька Ига Швёнтек вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.

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Источник: Reuters

Швёнтек в четвертьфинале выиграла у шестого номера мирового рейтинга американки Кори Гауфф со счетом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 28 минут.

Теннисистки ранее встречались в финале «Ролан Гаррос» 2022 года, тогда победу также одержала Швёнтек.

За выход в финал 22-летняя полька Швёнтек поспорит с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей (14-я), которая впервые в карьере дошла до полуфинала турнира Большого шлема.

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