Швёнтек обыграла Гауфф и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Швёнтек в четвертьфинале выиграла у шестого номера мирового рейтинга американки Кори Гауфф со счетом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 28 минут.

Теннисистки ранее встречались в финале «Ролан Гаррос» 2022 года, тогда победу также одержала Швёнтек.