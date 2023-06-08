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18:37 (мск), источник: ТАСС

Три российские теннисистки сыграют в полуфинале юниорского Roland Garros

Алина Корнеева встретится с Алисой Октябревой, Анастасия Гурьева — с перуанкой Лусианой Перес Аларкон.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 8 июня. Россиянка Анастасия Гурьева в четверг обыграла датчанку Ребекку Мунк Мортенсен в четвертьфинальном матче юниорского Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros).

Встреча завершилась со счетом 6:3, 4:6, 7:5 в пользу Гурьевой. В полуфинале она встретится с перуанкой Лусианой Перес Аларкон, обыгравшей в четверг российскую теннисистку Алевтину Ибрагимову (2:6, 6:4, 7:6 (10:5)).

Еще две четвертьфинальные встречи завершились победами российских теннисисток: Алина Корнеева обыграла японку Маю Кроссли (6:3, 6:3), Алиса Октябрева оказалась сильнее американки Клерви Нгуну (7:5, 6:1).

Таким образом, три из четырех участниц полуфинальной стадии турнира — россиянки. Российская теннисистка гарантированно сыграет в финальном матче юниорского Roland Garros.

Корнеевой 16 лет, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 331-е место. Россиянка является победительницей юниорского турнира Открытого чемпионата Австралии 2023 года. Октябревой 14 лет, она занимает 74-е место в юниорском рейтинге Международной федерации тенниса (ITF), 18-летняя Гурьева занимает в юниорском рейтинге ITF 52-е место, 18-летняя Ибрагимова располагается в данном рейтинге на 23-й строчке.

Действующим победителем юниорского Roland Garros является чешка Луция Гавличкова. Из россиянок турнир выигрывали Надежда Петрова (1998) и Дарья Касаткина (2014).

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