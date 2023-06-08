Арина Соболенко: я еду на Уимблдон, у меня появилась виза, юху! Можно отпраздновать

«О да, теперь у меня есть виза, юху! Можно это отпраздновать (смеётся). Я еду на Уимблдон, и это отличная новость. Я в нетерпении, мне очень нравится там играть, нравится атмосфера. Мне очень не хватало Уимблдона в прошлом году. Не терпится вернуться и показать свой лучший теннис», — сказала Соболенко на пресс-конференции после поражения в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2023.