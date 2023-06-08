Свёнтек и Мухова встретятся в финале Roland Garros

ТАСС, 8 июня. Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек в четверг обыграла бразильянку Беатрис Хаддад Майю в полуфинальном матче Roland Garros.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (9:7) в пользу польской спортсменки. В финале она встретится с чешкой Каролиной Муховой, ранее в четверг обыгравшей вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5. Финальный матч запланирован на 10 июня.

Свёнтек 22 года, она занимает первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету 13 побед на турнирах под эгидой организации, в том числе 3 победы на турнирах Большого шлема — на Roland Garros (2020, 2022) и на US Open (2022).

Хаддад Майе 27 лет, в рейтинге WTA она занимает 14-ю позицию. Спортсменка является победительницей двух турниров под эгидой организации. Выход в полуфинал текущего Roland Garros стал лучшим достижением в карьере бразильской теннисистки на турнирах Большого шлема.