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22:17 (мск), источник: ТАСС

Свёнтек и Мухова встретятся в финале Roland Garros

Первая ракетка мира Свёнтек в полуфинале обыграла бразильянку Беатрис Хаддад Майю.

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Источник: Reuters

ТАСС, 8 июня. Первая ракетка мира полька Ига Свёнтек в четверг обыграла бразильянку Беатрис Хаддад Майю в полуфинальном матче Roland Garros.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (9:7) в пользу польской спортсменки. В финале она встретится с чешкой Каролиной Муховой, ранее в четверг обыгравшей вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5. Финальный матч запланирован на 10 июня.

Свёнтек 22 года, она занимает первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету 13 побед на турнирах под эгидой организации, в том числе 3 победы на турнирах Большого шлема — на Roland Garros (2020, 2022) и на US Open (2022).

Хаддад Майе 27 лет, в рейтинге WTA она занимает 14-ю позицию. Спортсменка является победительницей двух турниров под эгидой организации. Выход в полуфинал текущего Roland Garros стал лучшим достижением в карьере бразильской теннисистки на турнирах Большого шлема.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Из россиянок соревнования выигрывали Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).

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