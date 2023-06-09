Британский журналист осудил травлю российских и белорусских теннисистов

Его колонка вышла на сайте I news. Дэй выпустил статью с заголовком: «Теннисисты не виноваты в событиях на Украине, так что перестаньте обращаться с ними как с преступниками». Он назвал бессмысленной критику в адрес белоруски Арины Соболенко. Также в своем материале репортер осудил политические вопросы, которые задают журналисты российским и белорусским теннисистам.