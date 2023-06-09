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20:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Джокович обыграл Алькараса и вышел в финал «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович в полуфинале «Ролан Гаррос» победил испанца Карлоса Алькараса со счетом 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

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Источник: Reuters

Встреча продлилась 3 часа 15 минут. На счету 36-летнего серба 8 эйсов, 3 ошибки на второй подаче и 7 реализованных брейк-пойнта из 12. У 20-летнего испанца 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 12.

При этом в третьем сете при счете 1:1 Алькарас получил травму голеностопа, из-за чего брал медицинский тайм-аут. После этого первая ракетка мира взял только один гейм из 12.

В финале «Ролан Гаррос» Джокович встретится с победителем матча Каспер Рууд (Норвегия) — Александр Зверев (Германия).

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