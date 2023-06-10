Российский теннисист Демин выиграл юниорский «Ролан Гаррос» в парном разряде
Спортсмен стал первым россиянином, выигравшим этот турнир Большого шлема в юниорском мужском парном разряде.
Спортсмен стал первым россиянином, выигравшим этот турнир Большого шлема в юниорском мужском парном разряде.
ТАСС, 10 июня. Россиянин Ярослав Демин и мексиканский теннисист Родриго Пачеко в субботу стали победителями юниорского «Ролан Гаррос» в мужском парном разряде.
В финале Демин и Пачеко (первый номер посева) со счетом 6:2, 6:3 обыграли итальянцев Лоренцо Шабази и Габриэле Вульпитту (без номера посева). Демин стал первым россиянином, выигравшим соревнования в мужском парном разряде на юниорском «Ролан Гаррос».
Демину 17 лет, он занимает 1337-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в парном разряде и 1265-ю позицию в одиночном.