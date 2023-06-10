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14:09 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Корнеева стала победительницей юниорского «Ролан Гаррос»

Позднее в субботу теннисистка также сыграет в финале турнира в женском парном разряде.

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Источник: AP 2022

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Алина Корнеева обыграла перуанку Лусиану Перес Аларкон в финальном матче юниорского «Ролан Гаррос». Матч прошел в субботу в Париже.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:3 в пользу Корнеевой, получившей на турнире третий номер посева. В первой партии россиянка отыграла четыре сетбола. Перес Аларкон получила на турнире шестой номер посева. В четвертьфинале и полуфинале она обыграла российских теннисисток Алевтину Ибрагимову и Анастасию Гурьеву соответственно.

Корнеева выиграла второй юниорский турнир Большого шлема подряд, ранее в 2023 году россиянка победила на Australian Open. Это третья представительница России, выигравшая «Ролан Гаррос», ранее его победительницами становились Надежда Петрова (1998) и Дарья Касаткина (2014).

Позднее в субботу Корнеева вместе с японкой Сарой Саито сыграет в финале юниорского «Ролан Гаррос» в женском парном разряде. Их соперницами станут американки Клерви Нгуну и Тайра Катерина Грант.

Корнеевой 15 лет, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 331-е место.

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