Русская звездочка ставит на уши весь мир — у нее уже два «Шлема» подряд! Начинайте болеть за Корнееву прямо сейчас

Алина Корнеева — главная юниорка планеты прямо сейчас! Сезон 15-летняя россиянка начала с победы на Australian Open (победила в финале Мирру Андрееву), а сегодня забрала второй «Шлем» подряд, победив талантливую перуанку Луссиану Перес-Аларкон.

Вот с каким настроем Алина подходила к своему второму титулу.

— Второй финал «Большого шлема» — для вас это нормально? Или удивительно? Что вы чувствуете?

— Нет, для меня это не нормально (смеется). Это не так, как было в Австралии, но ощущение, будто это обычный финал — как был у меня на 60-тысячнике. Все турниры одинаковые, поэтому я не думаю о том, что это финал «Большого шлема». Это просто финал, так что посмотрим.

На пути к очной встрече Корнеева отдала лишь восемь геймов, тогда как Перес-Аларкон могла отлететь еще в четвертьфинале. Но она все же сломила сопротивление Алевтины Ибрагимовой на решающем тай-брейке. Более того: перуанка лишила поклонников тенниса чисто российского финала, выбив на прошлой стадии Анастасию Гурьеву.

Стартовый сет решающего матча стал настоящим триллером: девушки друг за другом делали брейки, исполняли красивые виннеры и коллекционировали ошибки (47 невынужденных и 8 двойных на двоих). После череды потерянных подач перуанка сделала еще один брейк и должна была забирать сет, однако не реализовала ни одну из четырех попыток — где-то ошибалась сама, где-то шикарно играла Алина. В итоге все решил удлиненный гейм, который остался за Корнеевой — 7:6 (7:4).

Вторая партия прошла в гораздо более спокойном темпе: да, был ранний обмен брейками, но затем Корнеева сделала еще один и больше соперницу к себе не подпускала — такой уверенной Алине перуанка ничего противопоставить не смогла. В итоге Корнеева забрала титул на первом же матчболе (Перес-Аларкон дала двойную), есть второй юниорский «Шлем»!

Кстати, Алина признавалась, что не очень любит грунт. Но из всех российских юниорок, когда-либо игравших в Париже, она стала лишь третьей, кому удалось выиграть трофей (после Надежды Петровой и Дарьи Касаткиной). Может, после сегодняшнего матча отношение к глине хоть немного, но поменяется? Ждем в ближайшем будущем победу на взрослом «Ролан Гаррос»!

Мирра Андреева, которую Корнеева победила в Австралии, уже отжигает на уровне WTA: она была в третьем круге взрослого «Ролан Гаррос». Хочется поскорее увидеть в профессионалах и Алину. Учитывая, что полуфиналы в Париже могли быть чисто российскими, новое нашествие русского тенниса уже началось!

Юниорский «Ролан Гаррос», финал