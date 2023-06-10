Ига Свёнтек выиграла «Ролан Гаррос» — 2023
Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек одержала победу на «Ролан Гаррос», обыграв в финале турнира чешскую теннисистку Каролину Мухову (43).
Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек одержала победу на «Ролан Гаррос», обыграв в финале турнира чешскую теннисистку Каролину Мухову (43).
Полька защитила титул победительницы Открытого чемпионата Франции, завоёванный в прошлом году, в трёх сетах: 6:2, 5:7, 6:4.
Финальный матч турнира длился 2 часа 49 минут. За это время Ига Свёнтек выполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Каролины Муховой шесть эйсов, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.
В этом матче Ига Свёнтек впервые в карьере проиграла сет в финалах турниров «Большого шлема». Для польской теннисистки это четвёртый титул на «Шлемах» и третий выигранный «Ролан Гаррос».