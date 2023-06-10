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19:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Ига Свёнтек выиграла «Ролан Гаррос» — 2023

Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек одержала победу на «Ролан Гаррос», обыграв в финале турнира чешскую теннисистку Каролину Мухову (43).

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Источник: Reuters

Полька защитила титул победительницы Открытого чемпионата Франции, завоёванный в прошлом году, в трёх сетах: 6:2, 5:7, 6:4.

Финальный матч турнира длился 2 часа 49 минут. За это время Ига Свёнтек выполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Каролины Муховой шесть эйсов, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

В этом матче Ига Свёнтек впервые в карьере проиграла сет в финалах турниров «Большого шлема». Для польской теннисистки это четвёртый титул на «Шлемах» и третий выигранный «Ролан Гаррос».

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