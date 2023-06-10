Ига Свёнтек выиграла «Ролан Гаррос» — 2023

Финальный матч турнира длился 2 часа 49 минут. За это время Ига Свёнтек выполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Каролины Муховой шесть эйсов, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.