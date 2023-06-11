Теннисист Джокович в рекордный 23-й раз выиграл турнир Большого шлема

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5 в пользу серба, получившего на турнире 3-й номер посева. Норвежскому спортсмену был присвоен 4-й номер посева.

Джокович выиграл 23-й турнир Большого шлема и стал рекордсменом по количеству титулов этой категории в мужском одиночном разряде, ранее он делил первое место с испанцем Рафаэлем Надалем. По количеству выигранных турниров Большого шлема в одиночном разряде серб обошел германскую теннисистку Штеффи Граф и сравнялся с американкой Сереной Уильямс. Рекорд по этому показателю принадлежит австралийке Маргарет Корт, на ее счету 24 титула, однако 13 из них были выиграны в период до Открытой эры (когда существовало разделение любительского и профессионального тенниса).

Серб в третий раз в карьере выиграл Roland Garros, до этого он побеждал здесь в 2016 и 2021 годах. На счету Джоковича также три победы на US Open, семь — на Уимблдоне, десять — на Australian Open. Прошедший финал стал для Рууда третьим на турнирах Большого шлема в карьере: в 2022 году норвежец играл в решающих матчах на Roland Garros и US Open, проиграв Надалю и еще одному испанцу Карлосу Алькарасу соответственно. Джокович и Рууд ранее встречались четыре раза: по два раза на турнире серии «Мастерс» в Риме и на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Во всех четырех встречах победу одержал серб, при этом Рууд не смог выиграть ни одного сета.

Джоковичу 36 лет, он является третьей ракеткой мира. Всего сербский теннисист выиграл 94 турнира под эгидой ATP, также он является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса. Джокович рекордные 387 недель возглавлял мировой рейтинг ATP. Рууду 24 года, он занимает 4-е место в рейтинге, на его счету 10 побед на турнирах под эгидой организации.