Лучшая теннисистка России выпала из первой десятки мирового рейтинга

На Открытом чемпионате Франции Касаткина в четвертом круге уступила украинке Элине Свитолиной. Ранее она занимала девятое место.

Выступающая под флагом Казахстана уроженка Москвы Елена Рыбакина, которая снялась с «Ролан Гаррос» из-за болезни перед матчем третьего круга, поднялась на третью строчку. Лидирует по-прежнему полька Ига Швёнтек, ставшая чемпионкой турнира.