Лучшая теннисистка России выпала из первой десятки мирового рейтинга

На Открытом чемпионате Франции Касаткина в четвертом круге уступила украинке Элине Свитолиной. Ранее она занимала девятое место.
Выступающая под флагом Казахстана уроженка Москвы Елена Рыбакина, которая снялась с «Ролан Гаррос» из-за болезни перед матчем третьего круга, поднялась на третью строчку. Лидирует по-прежнему полька Ига Швёнтек, ставшая чемпионкой турнира.
Россиянка Элина Аванесян (80-е место) дебютировала в топ-100 рейтинга, Мирра Андреева поднялась на 101-ю строчку.
Рейтинг WTA, версия от 12 июня: 1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 8940 очков; 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8012; 3 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5090; 4 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 5025; 5 (3). Джессика Пегула (США) — 4905; 6 (7). Онс Жабер (Тунис) — 3961; 7 (6). Кори Гауфф (США) — 3435; 8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3272; 9 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3102; 10 (14). Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — 2910; 11 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 2735… 14 (11). Вероника Кудерметова (Россия) — 2520; 15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2296… 22 (25). Анастасия Потапова (Россия) — 1765… 26 (23). Екатерина Александрова (Россия) — 1535… 44 (41). Варвара Грачева (Россия) — 1087… 46 (56). Анна Блинкова (Россия) — 1083… 55 (55). Анна Калинская (Россия) — 975; 65 (82). Камилла Рахимова (Россия) — 850… 80 (134). Элина Аванесян (Россия) — 777… 97 (108). Диана Шнайдер (Россия) — 684… 101 (143). Мирра Андреева (Россия) — 651.