Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в ¼ финала турнира в Нидерландах

В сегодняшнем поединке второго раунда одиночного разряда белоруска за два часа одолела бельгийскую теннисистку Гретье Миннен (120) — 6:2, 4:6, 6:3. В 1/16 финала Саснович победила в двух сетах итальянку Лукрецию Стефанини (111) — 6:0, 6:3. В ⅛ финала парного разряда Александра Саснович и представительница Грузии Оксана Калашникова были сильнее нидерландского дуэта Бибиана Схофс / Лесли Керкхове — 6:2, 6:4. В четвертьфинале Саснович и Калашникова сыграют с бельгийско-нидерландской парой Элизе Мертенс / Деми Схюрс.