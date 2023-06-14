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20:29 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в ¼ финала турнира в Нидерландах

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Александра Саснович (71-й номер мирового рейтинга) пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в нидерландском Хертогенбосе с призовым фондом $259 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В сегодняшнем поединке второго раунда одиночного разряда белоруска за два часа одолела бельгийскую теннисистку Гретье Миннен (120) — 6:2, 4:6, 6:3. В 1/16 финала Саснович победила в двух сетах итальянку Лукрецию Стефанини (111) — 6:0, 6:3. В ⅛ финала парного разряда Александра Саснович и представительница Грузии Оксана Калашникова были сильнее нидерландского дуэта Бибиана Схофс / Лесли Керкхове — 6:2, 6:4. В четвертьфинале Саснович и Калашникова сыграют с бельгийско-нидерландской парой Элизе Мертенс / Деми Схюрс.

Еще одна белоруска Виктория Азаренко (19) в ⅛ финала одиночного разряда проиграла американской теннисистке Эшлин Крюгер (152) — 3:6, 2:6. В 1/16 финала Азаренко выиграла у сербки Наталии Стеванович (231) — 7:6 (7:5), 6:2.

В первом раунде парного разряда турнира в британском Ноттингеме белорусско-бразильский дуэт Лидия Морозова / Ингрид Мартинс уступил грузино-американскому тандему Натела Дзаламидзе / Сабрина Сантамария — 4:6, 4:6.

Соревнования на травяных кортах Хертогенбоса и Ноттингема финишируют 18 июня.

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