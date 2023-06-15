Текущие события
Футбол. Лига наций
14.06
Нидерланды
Хорватия
24
Хоккей. НХЛ
14.06
Вегас
Флорида
93
Футбол. Лига наций
21:45
Италия
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Финляндия
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Греция
Ирландия
Футбол. Чемпионат Европы
16.06
Гибралтар
Франция
Все события
Фоторепортажи
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
21Лига «Севильи»: испанцы обыграли «Рому» Моуринью, фанаты прорвались на поле после матча
01:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Украинка Цуренко: У моего тренера был конфликт с Ариной Соболенко, эмоции захлёстывали

45-я ракетка мира, украинская теннисистка Леся Цуренко высказалась об отношениях с чемпионкой Australian Open — 2023, второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко на фоне отказа от матча с ней на турнире в Индиан-Уэллсе (США) в марте.

Наверх
Источник: AP 2022

«Думаю, в её отказе было нечто большее, чем паническая атака или политическая ситуация. Я думаю, есть нечто большее. У меня была очень тяжёлая ситуация в прошлом году с её тренером, как он обращался со мной. Я думаю, что этот парень оказывал на неё сильное давление, и именно поэтому это произошло», — прокомментировала тогда инцидент Соболенко.

«У моего тренера был с ней конфликт. В начале военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) эмоции захлёстывали — нервы у всех были на пределе. А касательно давления на меня, то об этом странно рассуждать человеку, который не знает, через что я прошла последние годы», — приводит слова Цуренко «Зеркало».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Никто не мог поверить, что это возможно». Умер бегун, опередивший время
Российского велогонщика «отменили» за «лайки»
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь