Украинка Цуренко: У моего тренера был конфликт с Ариной Соболенко, эмоции захлёстывали

«Думаю, в её отказе было нечто большее, чем паническая атака или политическая ситуация. Я думаю, есть нечто большее. У меня была очень тяжёлая ситуация в прошлом году с её тренером, как он обращался со мной. Я думаю, что этот парень оказывал на неё сильное давление, и именно поэтому это произошло», — прокомментировала тогда инцидент Соболенко.