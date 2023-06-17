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14:11 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Александрова вышла в финал теннисного турнира в Нидерландах

Спортсменка является действующей победительницей соревнований.

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Источник: AFP 2022

ТАСС, 17 июня. Представительница России Екатерина Александрова в субботу обыграла белоруску Александру Саснович в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хертогенбосе (Нидерланды).

Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:6 (7:1) в пользу Александровой, получившей на турнире четвертый номер посева. Саснович была посеяна под седьмым номером. Александрова является действующей обладательницей трофея. В финале она сыграет с победительницей матча между своей соотечественницей Вероникой Кудерметовой (1-й номер посева) и Викторией Грунцаковой (без номера посева) из Словакии.

Александровой 28 лет, она занимает 26-ю строчку в рейтинге WTA, на ее счету три титула под эгидой организации. Россиянка не проходила дальше третьего круга на турнирах Большого шлема. В составе сборной России в 2021 году она выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Саснович 29 лет, она располагается на 71-й позиции мирового рейтинга, спортсменка не побеждала на турнирах WTA. Выход в четвертый круг Roland Garros (2022) и Уимблдона (2018) является ее лучшим достижением на турнирах Большого шлема.

Турнир в Хертогенбосе относится к категории WTA 250, проводится на травяном покрытии и завершится 18 июня. Общий фонд соревнований составляет свыше $250 тыс. Из россиянок турнир также выигрывали Анна Чакветадзе (2007) и Надежда Петрова (2012).

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