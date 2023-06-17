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16:14 (мск), источник: ТАСС

Россиянки Кудерметова и Александрова встретятся в финале турнира WTA в Нидерландах

Решающий матч запланирован на воскресенье.

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Источник: Reuters

ТАСС, 17 июня. Россиянка Вероника Кудерметова в субботу победила представительницу Словакии Викторию Грунцакову в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хертогенбосе (Нидерланды).

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Кудерметовой, посеянной на турнире под первым номером. В финале она сыграет со своей соотечественницей и действующей победительницей турнира Екатериной Александровой, получившей четвертый номер посева. Решающий матч пройдет в воскресенье.

Кудерметовой 26 лет, она занимает 14-ю строчку в мировом рейтинге, на ее счету один титул WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros (2022). В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

25-летняя Грунцакова располагается на 144-й позиции рейтинга WTA, спортсменка не побеждала на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом Грунцаковой на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Roland Garros 2019 года.

Турнир в Хертогенбосе относится к категории WTA 250, проводится на травяном покрытии. Общий фонд соревнований составляет свыше $250 тыс. Помимо Александровой, из россиянок турнир выигрывали Анна Чакветадзе (2007) и Надежда Петрова (2012).

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