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18:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александрова победила Кудерметову в российском финале турнира в Хертогенбосе

Российская теннисистка Екатерина Александрова стала победителем турнира WTA в Хертогенбосе (Нидерланды).

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Источник: AFP 2022

В финале спортсменка обыграла другую представительницу России Веронику Кудерметову в трех сетах — 4:6, 6:4, 7:6 (7:3).

Александрова завоевала четвертый титул в карьере и во второй раз стала победителем турнира на травяном покрытии.

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