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09:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хачанов выбыл из топ-10 рейтинга ATP

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов опустился на 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

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Источник: Reuters

На минувшей неделе Хачанов снялся с турнира в немецком Халле из-за повреждения.

Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович. Также в десятку лучших входят россияне Даниил Медведев, занимающий третью позицию, и Андрей Рублев, сохранивший седьмую строчку.

Рейтинг АТР, версия от 19 июня:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7595 очков;

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 7175;

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 5845;

4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4960;

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4875;

6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4375;

7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4000;

8 (8). Тейлор Фриц (США) — 3515;

9 (9). Янник Синнер (Италия) — 3300;

10 (12). Фрэнсис Тиафо (США) — 3085;

11 (10). Карен Хачанов (Россия) — 3035…

45 (48). Аслан Карацев (Россия) — 898…

93 (92). Александр Шевченко (Россия) — 647…

99 (99). Роман Сафиуллин (Россия) — 611.

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