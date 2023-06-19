Хачанов выбыл из топ-10 рейтинга ATP
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов опустился на 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов опустился на 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На минувшей неделе Хачанов снялся с турнира в немецком Халле из-за повреждения.
Возглавляет рейтинг серб Новак Джокович. Также в десятку лучших входят россияне Даниил Медведев, занимающий третью позицию, и Андрей Рублев, сохранивший седьмую строчку.
Рейтинг АТР, версия от 19 июня:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7595 очков;
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 7175;
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 5845;
4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4960;
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4875;
6 (6). Хольгер Руне (Дания) — 4375;
7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 4000;
8 (8). Тейлор Фриц (США) — 3515;
9 (9). Янник Синнер (Италия) — 3300;
10 (12). Фрэнсис Тиафо (США) — 3085;
11 (10). Карен Хачанов (Россия) — 3035…
45 (48). Аслан Карацев (Россия) — 898…
93 (92). Александр Шевченко (Россия) — 647…
99 (99). Роман Сафиуллин (Россия) — 611.