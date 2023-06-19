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21:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведев пробился во второй круг теннисного турнира в Халле

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев прошел во второй круг теннисного турнира в немецком Халле, призовой фонд которого составляет около 2,2 миллиона евро.

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Источник: Twitter Даниила Медведева

В матче первого круга Медведев (1-й номер посева) обыграл американца Маркоса Гирона со счетом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

Россиянин одержал 40-ю победу в туре в нынешнем сезоне, став первым теннисистом, который добился этого результата в 2023 году.

Во втором раунде соревнований Медведев встретится с сербом Ласло Дьере.

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