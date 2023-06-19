Медведев пробился во второй круг теннисного турнира в Халле

В матче первого круга Медведев (1-й номер посева) обыграл американца Маркоса Гирона со счетом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.

Россиянин одержал 40-ю победу в туре в нынешнем сезоне, став первым теннисистом, который добился этого результата в 2023 году.