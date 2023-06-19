Медведев пробился во второй круг теннисного турнира в Халле
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев прошел во второй круг теннисного турнира в немецком Халле, призовой фонд которого составляет около 2,2 миллиона евро.
МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев прошел во второй круг теннисного турнира в немецком Халле, призовой фонд которого составляет около 2,2 миллиона евро.
В матче первого круга Медведев (1-й номер посева) обыграл американца Маркоса Гирона со счетом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 11 минут.
Россиянин одержал 40-ю победу в туре в нынешнем сезоне, став первым теннисистом, который добился этого результата в 2023 году.
Во втором раунде соревнований Медведев встретится с сербом Ласло Дьере.