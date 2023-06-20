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20:35 (мск), источник: Vesti.kz

Разгромом завершился матч лучшего теннисиста Казахстана на турнире в Германии

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик с победы стартовал на турнире ATP 500 в Галле (Германия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Open 13 Provence

В матче первого круга мужского одиночного разряда Бублик, занимающий 48 место в рейтинге ATP встречался с хорватом Борной Чоричем (14 место в рейтинге ATP). Игра завершилась в пользу казахстанца — 6:3, 6:1.

Матч длился один час и восемь минут.

Во втором круге Бублик встретится с победителем пары Роман Сафиуллин (Россия) — Ян-Леннард Штрауфф (Германия).

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