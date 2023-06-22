Двух теннисисток пожизненно дисквалифицировали за договорные матч

Также им были назначены значительные штрафы за многочисленные нарушения программы борьбы с коррупцией в теннисе, сообщается на сайте ITIA.

Колар совершила 25 нарушений в период с 2015 по 2020 год и была оштрафована на $ 175 тыс. На счету Райли за тот же период 15 нарушений, она оштрафована на $ 50 тыс. Близкий к максимальному размер штрафа Колар отражает то, что она совершила коррупционные преступления высшей степени тяжести за длительный период времени, не проявив при этом раскаяния в своих действиях.