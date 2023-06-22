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20:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Халле

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев обыграл немца Янника Ханфмана в матче второго круге теннисного турнира в немецком Халле, призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу 25-летнего россиянина, посеянного на турнире под третьим номером. Теннисисты провели на корте 1 час 38 минут.

В четвертьфинале седьмая ракетка мира сыграет против победителя матча между нидерландцем Таллоном Грикспором и поляком Хубертом Хуркачем (6-й номер посева).

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