Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Халле
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев обыграл немца Янника Ханфмана в матче второго круге теннисного турнира в немецком Халле, призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев обыграл немца Янника Ханфмана в матче второго круге теннисного турнира в немецком Халле, призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу 25-летнего россиянина, посеянного на турнире под третьим номером. Теннисисты провели на корте 1 час 38 минут.
В четвертьфинале седьмая ракетка мира сыграет против победителя матча между нидерландцем Таллоном Грикспором и поляком Хубертом Хуркачем (6-й номер посева).