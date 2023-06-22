Российская теннисистка Корнеева получила британскую визу для участия в Уимблдоне
Российская теннисистка Алина Корнеева получила британскую визу для участия в Уимблдоне. Об этом сообщил ее тренер Юлия Бекещенко.
Российская теннисистка Алина Корнеева получила британскую визу для участия в Уимблдоне. Об этом сообщил ее тренер Юлия Бекещенко.
«Да, Алина получила британскую визу для участия в Уимблдоне», — цитирует Бекещенко ТАСС.
Корнеевой 15 лет. В этом году она выиграла юниорские турниры серии Большого шлема Australian Open и «Ролан Гаррос».