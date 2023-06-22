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20:48 (мск), источник: Sport24

Российская теннисистка Корнеева получила британскую визу для участия в Уимблдоне

Российская теннисистка Алина Корнеева получила британскую визу для участия в Уимблдоне. Об этом сообщил ее тренер Юлия Бекещенко.

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Источник: AP 2022

«Да, Алина получила британскую визу для участия в Уимблдоне», — цитирует Бекещенко ТАСС.

Корнеевой 15 лет. В этом году она выиграла юниорские турниры серии Большого шлема Australian Open и «Ролан Гаррос».

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