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21:27 (мск), источник: ТАСС

Теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира в Галле

В четвертьфинале россиянин победил нидерландца Таллона Грикспура.

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Источник: AFP 2022

ТАСС, 23 июня. Россиянин Андрей Рублев в пятницу обыграл нидерландца Таллона Грикспура в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в германском Галле.

Встреча закончилась со счетом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу россиянина, получившего на турнире 3-й номер посева. Грикспур не имел номера посева. В полуфинале соперником Рублева станет испанец Роберто Баутиста-Агут, который ранее в пятницу обыграл первую ракетку России Даниила Медведева.

Рублеву 25 лет, он занимает 7-е место в рейтинге ATP, в его активе 13 выигранных турниров под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев вместе с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в смешанном разряде, а также выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса в составе сборной России.

Грикспуру 26 лет, он располагается на 29-м месте мирового рейтинга, на его счету 2 титула ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии 2023 года.

Турнир в Галле относится к категории АТР 500 и проводится на травяном покрытии. Общий призовой фонд соревнований составляет более €2,2 млн. Из российских теннисистов турнир трижды выигрывал Евгений Кафельников (1997, 1998, 2002).

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