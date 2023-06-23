Теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира в Галле

ТАСС, 23 июня. Россиянин Андрей Рублев в пятницу обыграл нидерландца Таллона Грикспура в четвертьфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в германском Галле.

Встреча закончилась со счетом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу россиянина, получившего на турнире 3-й номер посева. Грикспур не имел номера посева. В полуфинале соперником Рублева станет испанец Роберто Баутиста-Агут, который ранее в пятницу обыграл первую ракетку России Даниила Медведева.

Рублеву 25 лет, он занимает 7-е место в рейтинге ATP, в его активе 13 выигранных турниров под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев вместе с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в смешанном разряде, а также выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса в составе сборной России.

Грикспуру 26 лет, он располагается на 29-м месте мирового рейтинга, на его счету 2 титула ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии 2023 года.