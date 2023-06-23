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23 июня, источник: Чемпионат.com

Потапова вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме, одолев Дарт

Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в полуфинал травяного турнира категории WTA-250, который проходит в Бирмингеме (Великобритания).

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Источник: Reuters

В четвертьфинальном матче четвёртая сеяная Потапова одержала волевую победу над представительницей Великобритании Хэрриет Дарт, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут.

Потапова один раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. Дарт выполнила один эйс, девять раз ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.

За выход в финал турнира в Бирмингеме Потапова сыграет со второй ракеткой соревнований — представительницей Латвии Еленой Остапенко.

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