Потапова вышла в полуфинал турнира в Бирмингеме, одолев Дарт

В четвертьфинальном матче четвёртая сеяная Потапова одержала волевую победу над представительницей Великобритании Хэрриет Дарт, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут.

Потапова один раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. Дарт выполнила один эйс, девять раз ошиблась на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта.