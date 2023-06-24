Текущие события
Футбол. Сборные
20.06
Германия
Колумбия
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Лихтенштейн
Словакия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Босния и Герцеговина
Люксембург
02
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Исландия
Португалия
01
Футбол. Чемпионат Европы
20.06
Болгария
Сербия
11
Футбол. Сборные
20.06
Бразилия
Сенегал
24
Все события
Фоторепортажи
9«Интер» стал победителем миланского дерби в полуфинале ЛЧ
25«Зенит» победил «Спартак» и получил вторую звезду
18:51 (мск), источник: ТАСС

Теннисист Рублев вышел в финал турнира в Галле

Россиянин победил в полуфинале испанца Роберто Баутиста-Агута, который в четвертьфинале выиграл у Даниила Медведева.

Наверх
Источник: AP 2022

ТАСС, 24 июня. Россиянин Андрей Рублев в субботу обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в германском Галле.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Рублева, который посеян на турнире под третьим номером. Баутиста-Агут получил восьмой номер посева. В четвертьфинале испанец обыграл третью ракетку мира россиянина Даниила Медведева со счетом 7:5, 7:6 (7:3).

В финале Рублев встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом, который в полуфинале обыграл Александра Зверева из Германии (6:3, 7:5).

Рублеву 25 лет, он занимает 7-е место в рейтинге ATP, в его активе 13 выигранных турниров под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев вместе с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в смешанном разряде, а также выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса в составе сборной России.

Баутиста-Агуту 35 лет, он занимает 23-е место в мировом рейтинге. Испанец одержал 11 побед на турнирах ATP. Лучшим результатом на Турнирах большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона 2019 года.

Турнир в Галле относится к категории АТР 500 и проводится на травяном покрытии. Общий призовой фонд соревнований составляет более €2,2 млн. Из российских теннисистов турнир трижды выигрывал Евгений Кафельников (1997, 1998, 2002).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Пробует протезы на ногах, старается адаптироваться: что известно о состоянии Романа Костомарова
"Спартак" окажет поддержку приговоренному к 18 месяцам тюрьмы Промесу
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь