Теннисист Рублев вышел в финал турнира в Галле

ТАСС, 24 июня. Россиянин Андрей Рублев в субботу обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута в полуфинальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в германском Галле.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Рублева, который посеян на турнире под третьим номером. Баутиста-Агут получил восьмой номер посева. В четвертьфинале испанец обыграл третью ракетку мира россиянина Даниила Медведева со счетом 7:5, 7:6 (7:3).

В финале Рублев встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом, который в полуфинале обыграл Александра Зверева из Германии (6:3, 7:5).

Рублеву 25 лет, он занимает 7-е место в рейтинге ATP, в его активе 13 выигранных турниров под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев вместе с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в смешанном разряде, а также выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса в составе сборной России.

Баутиста-Агуту 35 лет, он занимает 23-е место в мировом рейтинге. Испанец одержал 11 побед на турнирах ATP. Лучшим результатом на Турнирах большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона 2019 года.