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20:08 (мск), источник: ТАСС

Александрова не смогла выйти в финал теннисного турнира в Берлине

Россиянка уступила в полуфинале Петре Квитовой из Чехии.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 24 июня. Россиянка Екатерина Александрова в субботу проиграла представительнице Чехии Петре Квитовой в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Берлине.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Квитовой, которая посеяна на турнире под седьмым номером. В финале чешская теннисистка сыграет с хорваткой Донной Векич.

Александровой 28 лет, она занимает 22-е место в мировом рейтинге, на ее счету 4 победы на турнирах WTA. 18 июня россиянка выиграла соревнования в нидерландском Хертогенбосе. Александрова не проходила дальше третьего круга на турнирах Большого шлема. В составе сборной России в 2021 году она выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Квитовой 33 года, она располагается на 9-й строчке в мировом рейтинге. Чешская теннисистка за карьеру выиграла 30 турниров под эгидой WTA, в том числе дважды побеждала на Уимблдоне (2011, 2014). В 2016 году спортсменка стала бронзовым призером Олимпиады. В составе сборной Чехии Квитова шесть раз выиграла Кубок Федерации.

Турнир в Берлине относится к категории WTA 500 и проводится на травяном покрытии. Соревнования завершатся 25 июня, их общий призовой фонд составляет свыше $780 тыс. Турнир проводится с 2021 года, первой его выиграла россиянка Людмила Самсонова, действующей победительницей является представительница Туниса Онс Жабер.

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