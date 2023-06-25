Белоруска Александра Саснович проиграла на турнире WTA в Германии

Сегодня в поединке первого раунда одиночного разряда белоруска, занимающая 70-е место в мировом рейтинге, всего за час уступила представительнице Испании Ребеке Масаровой, у которой 67-я позиция, — 3:6, 2:6. В матче за выход в четвертьфинал соперницей Масаровой будет победительница завтрашней встречи между канадской теннисисткой Бьянкой Андрееску (35-й номер рейтинга WTA) и британкой Сонай Картал (303).