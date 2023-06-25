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15:23 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруска Александра Саснович проиграла на турнире WTA в Германии

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович проиграла на старте турнира категории WTA-250 в немецком Бад-Хомбурге с призовым фондом $259 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Сегодня в поединке первого раунда одиночного разряда белоруска, занимающая 70-е место в мировом рейтинге, всего за час уступила представительнице Испании Ребеке Масаровой, у которой 67-я позиция, — 3:6, 2:6. В матче за выход в четвертьфинал соперницей Масаровой будет победительница завтрашней встречи между канадской теннисисткой Бьянкой Андрееску (35-й номер рейтинга WTA) и британкой Сонай Картал (303).

В 1/16 финала мужского турнира АТР-250 в испанской Мальорке с призовым фондом 915 тыс. евро первым оппонентом белоруса Ильи Ивашко (96) сегодня вечером будет испанец Роберто Карбальес Баэна (52).

Соревнования в Германии и Испании завершатся 1 июля.

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