Россиянин Рублев проиграл Бублику в финале теннисного турнира в Галле

ТАСС, 25 июня. Россиянин Андрей Рублев в воскресенье проиграл представителю Казахстана Александру Бублику в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в германском Галле.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:3 в пользу Бублика. Рублев был посеян на турнире под третьим номером.

Рублеву 25 лет, он занимает седьмое место в рейтинге ATP, на его счету 13 выигранных титулов под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев вместе с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в смешанном разряде, а также выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса в составе сборной России.

Бублику 26 лет, он располагается на 48-й позиции мирового рейтинга. Теннисист выиграл второй титул ATP в карьере. На турнирах Большого шлема спортсмен доходил до третьего круга — на Уимблдоне (2021, 2022) и Открытом чемпионата США (2019).