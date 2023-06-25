Лучший теннисист Казахстана выиграл исторический титул

Этот финал стал для Бублика восьмым в карьере в рамках состязаний АТР. При этом, чемпионом он становился лишь однажды. Так же, для казахстанца это первый финал турнира категории ATP 500.

Добавим, что победитель турнира заработает 410 515 евро, а также получит 500 рейтинговых очков.