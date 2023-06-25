Лучший теннисист Казахстана выиграл исторический титул
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик стал победителем турнира ATP 500 — Terra Wortmann Open в Галле (Германия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик стал победителем турнира ATP 500 — Terra Wortmann Open в Галле (Германия), сообщает корреспондент Vesti.kz.
В финальном матче Бублик, занимающий 48-е место в рейтинге ATP нанес поражение седьмой ракетке мира россиянину Андрею Рублеву — 6:3, 3:6, 6:3.
Матч продолжался один час и 35 минут.
Этот финал стал для Бублика восьмым в карьере в рамках состязаний АТР. При этом, чемпионом он становился лишь однажды. Так же, для казахстанца это первый финал турнира категории ATP 500.
Добавим, что победитель турнира заработает 410 515 евро, а также получит 500 рейтинговых очков.