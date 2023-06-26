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21:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Касаткина не оставила никаких шансов украинке. Победный старт россиянки в Великобритании

В первом круге турнира в Истборне Дарья отдала всего четыре гейма Ангелине Калининой.

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Дарья Касаткина одержала первую победу на траве в нынешнем сезоне. На турнире WTA 500 в Истборне (Великобритания) она уверенно переиграла сенсационную финалистку супертурнира в Риме Ангелину Калинину, отдав украинке всего четыре гейма. Так что не исключено, что к Уимблдону Касаткина подойдет в неплохой форме.

Матч первых ракеток России и Украины

Если в мужском теннисе матчи теннисистов России и Украины в силу отсутствия последних в элите крайне редки, то в женском российско-украинские встречи проходят едва ли не каждую неделю. На прошлой неделе в Бирмингеме россиянка Анастасия Потапова в тяжелом трехсетовом матче переиграла Марту Костюк, а на сей раз и вовсе в очном поединке встретились первые ракетки двух стран. Касаткина сейчас занимает 11-ю строчку в рейтинге WTA, Калинина — 26-ю.

Вообще состав на турнире в Истборне собрался очень сильный. Изначально туда заявились сразу восемь теннисисток топ-10, кроме Иги Швентек из Польши и белоруски Арины Соболенко. Однако в последний момент, уже после жеребьевки, снялись гречанка Мария Саккари и действующая чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина из Казахстана. Как следствие, пришлось срочно переставлять участниц — освободившиеся места в «посеве» заняли Касаткина и чемпионка «Ролан Гаррос» — 2021 Барбора Крейчикова из Чехии. Так что Касаткина, заменившая в сетке Саккари, изначально вообще не должна была играть с Калининой.

Что ж, надо, значит, надо. Дарья начала травяной сезон в Берлине, потерпев болезненное поражение от соотечественницы Элины Аванесян со счетом 2:6, 6:3, 6:7 (7:9). Причем по ходу встречи она вела 5:3, а на тай-брейке упустила два матчбола. Калинина успела сыграть на траве в Ноттингеме и Бирмингеме, оба раза уступив во втором круге британке Харриет Дарт.

Кстати, между собой Касаткина и Калинина в последний раз играли как раз на траве — в 2022 году в Берлине россиянка выиграла в трех партиях. А общий счет личных встреч до матча в Истборне был 2:1 в ее пользу. Тем не менее столь подавляющее по счету преимущество Дарьи предсказать было сложно.

Срывы от Калининой

Дарья — игрок комбинационного стиля, в то время как Ангелина предпочитает более мощный, пусть и прямолинейный теннис. Иногда это работает, однако в этой игре в Истборне Калинина допустила слишком много брака.

Уже в самом первом гейме на подаче россиянки украинка стала совершать грубые ошибки, причем из выгодных позиций. Как следствие, Касаткина выиграла свою подачу, а затем сделала брейк благодаря шикарному резаному удару по линии. Вскоре она повела 3:0, но затем соперница начала приходить в себя после ужасного начала матча. При 3:1 на подаче Дарьи у Ангелины было два брейк-пойнта, которыми она воспользоваться не смогла.

Однако при 4:2 ей удалось взять подачу россиянки, что позволило практически догнать Касаткину. Калининой для полного равенства оставалось лишь взять свою подачу, вот только этого у нее как раз не получилось — Дарья эффектно у сетки завершила гейм в свою пользу. После чего под ноль взяла свою подачу, а с ней и стартовый сет.

Казалось бы, вторая партия началась для Калининой не так и плохо — она повела 30:0, затем при 40:30 имела на своей подаче геймбол. Но после этого совершила три грубых срыва и позволила Касаткиной повести в счете. При 2:0 в пользу россиянки ситуация на подаче Ангелины повторилась. Вновь украинка вела 40:30 и вновь позволила Касаткиной взять свою подачу. Пусть в одном из розыгрышей Дарье помог трос, в остальном это была «заслуга» Калининой. Когда же Касаткина с брейк-пойнта спасла свою подачу и повела 4:0, исход встречи был практически решен в ее пользу.

Хотя понятно, что в женском теннисе случиться может всякое. Поэтому при 4:1 в пользу россиянки определенные опасения, особенно вспоминая ее осечку в матче с Аванесян, возникали. А зря — на сей раз Касаткина очень неплохо отработала гейм на подаче, а затем заработала двойной брейк-пойнт и со второй попытки поставила точку во встрече. Вновь не без помощи соперницы, сорвавшей очередной удар. В следующем матче россиянку ждет не менее, а, возможно, даже более опасная оппонентка — экс-финалистка Уимблдона Каролина Плишкова из Чехии.

Сергей Подушкин

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