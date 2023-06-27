Теннисистка Касаткина заявила о беспокойстве за своих родных в России

"Моя семья, мои родители все еще в России. Как видите, в последние дни там происходит большой беспорядок.

Я переживаю за своих друзей, потому что они живут в Воронеже, куда вошел человек с частной армией. Я очень беспокоюсь, ведь они очень напуганы.

Очевидно, что украинцы находятся в гораздо худшем положении, но и я чувствую то же самое. Я очень переживаю за людей, которых люблю. Это тяжелый год, и мы не знаем, как долго он продлится. Честно говоря, пока не вижу конца.