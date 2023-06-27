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00:34 (мск), источник: Sport24

Теннисистка Касаткина заявила о беспокойстве за своих родных в России

Первая ракетка России Дарья Касаткина после победы над украинкой Ангелиной Калининой (6:3, 6:1) на турнире категории WTA 500 в Истбурне (Великобритания) призналась, что испытывает беспокойство за своих близких на родине.

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"Моя семья, мои родители все еще в России. Как видите, в последние дни там происходит большой беспорядок.

Я переживаю за своих друзей, потому что они живут в Воронеже, куда вошел человек с частной армией. Я очень беспокоюсь, ведь они очень напуганы.

Очевидно, что украинцы находятся в гораздо худшем положении, но и я чувствую то же самое. Я очень переживаю за людей, которых люблю. Это тяжелый год, и мы не знаем, как долго он продлится. Честно говоря, пока не вижу конца.

Это кажется дерьмом, честно. Я не собираюсь это скрывать. Тяжело уже столько времени сталкиваться с обстоятельствами. Я просто пытаюсь быть хорошим человеком в этом сценарии. Это все, что я могу сделать", — цитирует Касаткину британское издание Independent.

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