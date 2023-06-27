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19:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Три российские теннисистки пробились в полуфинал квалификации Уимблдона

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Вера Звонарева смогла пробиться в полуфинал квалификации Уимблдона, третьего в сезоне турнира Большого шлема.

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Источник: Соцсети ITF

Во встрече ¼ финала Звонарева победила представительницу Бразилии Лауру Пигосси со счетом 5:7, 7:6 (7:5), 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 46 минут.

В других матчах ¼ финала Диана Шнайдер обыграла американку Лив Ховде — 7:5, 6:2, Эрика Андреева оказалась сильнее словенки Далилы Якупович — 3:6, 6:4, 6:4.

Соревнования основной сетки Уимблдона пройдут 3—16 июля на травяных кортах в Лондоне. В прошлом году организаторы не допустили до участия российских и белорусских игроков, за что Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и WTA лишили турнир рейтинговых очков. В нынешнем сезоне россияне и белорусы выступят на Уимблдоне в нейтральном статусе.

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