Три российские теннисистки пробились в полуфинал квалификации Уимблдона
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Вера Звонарева смогла пробиться в полуфинал квалификации Уимблдона, третьего в сезоне турнира Большого шлема.
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Вера Звонарева смогла пробиться в полуфинал квалификации Уимблдона, третьего в сезоне турнира Большого шлема.
Во встрече ¼ финала Звонарева победила представительницу Бразилии Лауру Пигосси со счетом 5:7, 7:6 (7:5), 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 46 минут.
В других матчах ¼ финала Диана Шнайдер обыграла американку Лив Ховде — 7:5, 6:2, Эрика Андреева оказалась сильнее словенки Далилы Якупович — 3:6, 6:4, 6:4.
Соревнования основной сетки Уимблдона пройдут