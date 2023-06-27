Три российские теннисистки пробились в полуфинал квалификации Уимблдона

Соревнования основной сетки Уимблдона пройдут 3—16 июля на травяных кортах в Лондоне. В прошлом году организаторы не допустили до участия российских и белорусских игроков, за что Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и WTA лишили турнир рейтинговых очков. В нынешнем сезоне россияне и белорусы выступят на Уимблдоне в нейтральном статусе.