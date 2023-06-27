Белоруска Кристина Дмитрук проиграла в квалификации Уимблдонского турнира

В первом раунде квалификации женских состязаний белоруска Кристина Дмитрук (234-й номер мирового рейтинга) проиграла сегодня в двух партиях швейцарской теннисистке Селин Наф (165) — 6:7 (3:7), 0:6.

Ранее еще одна белорусская теннисистка Ирина Шиманович (158) уступила в трехсетовом поединке словачке Ребекке Шрамковой (174) — 3:6, 7:5, 5:7. У мужчин белорус Егор Герасимов (715) также в трехсетовом матче проиграл уругвайцу Пабло Куэвасу (904) — 4:6, 7:6 (10:8), 6:7 (2:10).