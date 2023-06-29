Россиянка Касаткина вышла в полуфинал теннисного турнира в Истбурне

ТАСС, 29 июня. Первая ракетка России Дарья Касаткина в четверг обыграла французскую спортсменку Каролин Гарсию в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Истбурне.

Встреча закончилась при счете 6:2, 2:1 в пользу россиянки, посеянной на турнире под девятым номером, Гарсия, имевшая второй номер посева, отказалась от продолжения борьбы из-за травмы. В полуфинале Касаткина встретится с победительницей матча между Еленой Остапенко из Латвии и итальянкой Камилой Джорджи.

Касаткиной 26 лет, она занимает 11-е место в рейтинге WTA, спортсменка является первой ракеткой России. На счету Касаткиной шесть побед на турнирах под эгидой WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году. В составе сборной России Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг в 2021 году.

Гарсии 29 лет, она в мировом рейтинге занимает пятую строчку, на ее счету 11 титулов WTA. Лучшим результатом Гарсии на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США 2022 года. В том же году спортсменка стала победительницей Итогового турнира WTA. В 2019 году в составе сборной Франции Гарсия выиграла Кубок Федерации (ныне — Кубок Билли Джин Кинг). На счету Гарсии также две победы в Открытом чемпионате Франции в парном разряде (2016 и 2022, оба раза — в паре с француженкой Кристиной Младенович).