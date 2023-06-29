Арина Соболенко показала, кто входит в её команду на Уимблдоне-2023

Ранее Соболенко неудачно выступила на травяном турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия). В матче второго круга Арина со счётом 2:6, 6:7 (2:7) потерпела поражение от россиянки Вероники Кудерметовой. Для белоруски этот турнир стал первым в сезоне на траве.

В 2023 году Соболенко выиграла уже три турнира, среди которых есть один «Шлем»: Australian Open, а также турниры WTA в Аделаиде и Мадриде. На прошедшем «Ролан Гаррос» теннисистка дошла до полуфинала, где в трёх сетах проиграла чешке Каролине Муховой. В прошлом году она вылетела в третьем круге этого турнира.