Джокович — главный фаворит, остановить серба может только Алькарас: анонс «Уимблдона»-2023

В Англии сегодня стартует один из главных турниров года: нас ждет две недели элитного тенниса на «Уимблдоне». Участники разыграют между собой рекордный призовой фонд (45 млн долларов), победители мужского и женских турниров получат по 2,35 млн.

Главный фаворит, конечно — Новак Джокович. Серб уже выиграл в этом сезоне Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос», на очереди еще один турнир «Большого шлема». БК Olimpbet оценивает шансы Джоковича очень высоко, поэтому коэффициент на его победу — 1,50. Сам серб на пресс-конференции уверил всех, что по-прежнему голоден до титулов, хотя на его счету уже больше всех побед на турнирах «Большого» шлема — 23. Новак выиграл 4 последних «Уимблдона» и хочет теперь сравняться с Роджером Федерером, который побеждал в Лондоне 8 раз.

Турниры на траве раньше не так хорошо удавались Джоковичу, тут нельзя скользить так, как он любит, но великий игрок адаптировался и к этому покрытию. Психологически Новак — самый устойчивый теннисист в туре, тут ему пока нет равных, это и помогает Джоковичу побеждать более молодых конкурентов. На этом «Уимблдоне» серба ждет не самая сложная сетка на пути к финалу: в ¼ финала возможна встреча с Андреем Рублевым, в полуфинале — с Янником Синнером или Каспером Руудом.

Главная опасность для Джоковича исходит от первой ракетки мира Карлоса Алькараса. Испанец три недели назад дал бой сербу в финале «Ролан Гаррос», но после двух сетов подвели нервы и судороги. Теперь 20-летний теннисист будет лучше готов к новой битве с легендой. Тем более, Алькарас хорошо размялся перед «Уимблдоном», выиграв первый турнир в карьере на траве. У Алькараса 40 побед и всего 4 поражения в этом году, и он считает, что травяное покрытие хорошо подходит для его стиля. Испанец любит играть агрессивно, выходить к сетке, с подачей тоже нет проблем, в том числе со второй подачей. Так что только чудо может остановить на пути к финалу. На победу Алькараса во всем турнире коэффициент равен 4,15, и это смотрится довольно заманчиво.

А вот дальше ситуация с претендентами на титул довольно запутанная, тут почти ни в кого не верят. Так, на победу Янника Синнера на «Уимблдоне» дают щедрые 16,25. 21-летний итальянец талантлив, но его предел на турнирах «Большого шлема» — четвертьфинал. Да, в прошлом году на этой стадии он взял первые два сета у Джоковича — но в итоге все равно уступил. Он в чем-то похож на Новака, тоже любит часто оставаться на задней линии, оказывать давление на соперника. Еще меньше верят в Даниила Медведева: коэффициент на его победу в Лондоне — 18,75. Для россиянина это почему-то самый несчастливый из турниров «Большого шлема», тут он ни разу не доходил даже до ¼ финала. В этом сезоне Медведеву не удались первые два «Шлема». В Австралии он проиграл в 3-м круге, а в Париже — уже в первом. Да и в июне результаты Даниила не впечатляли: 2 победы и 2 поражения.

В женском одиночном турнире на «Уимблдоне» больше интриги. Ига Швентек три недели назад победила на «Ролан Гаррос», причем до финала она не отдала соперницам ни сета. Но грунт — это ее любимое покрытие, а вот на траве польке не так комфортно. На «Уимблдоне» она еще ни разу не проходила дальше 4-го раунда. А прямо перед турниром в Лондоне она снялась с полуфинала в Бад-Хомбурге из-за пищевого отравления. Тем не менее, Швентек считается главной фавориткой, на ее победу предлагают коэффициент 3,30.

Но почти так же высоки шансы и уроженки Москвы Елены Рыбакиной. Теннисистка, представляющая Казахстан, победила на «Уимблдоне» прошлым летом, хотя была лишь 17-й сеяной на турнире. В этом раз ее успех оценивают коэффициентом 4,85. В 2023-м Рыбакина выбила Швентек с Australian Open, выиграла два турнира WTA 1000 и стала третьей ракеткой мира. Правда, в последний месяц у нее были проблемы со здоровьем, так что ее нынешняя форма — загадка. Претендует на победу в Лондоне и Арина Соболенко. Она взяла первый «Шлем» этого года в Австралии, дошла до полуфинала в Париже. Лучший результат на «Уимблдоне» — полуфинал в 2021 году. Раньше ее подводили нервы в решающие моменты, но теперь белоруска справляется с эмоциями лучше, а ее агрессивный теннис все так же хорош. На победу Соболенко в Лондоне можно поставить за 5,80.

Андрей Санталов

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