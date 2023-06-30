Отмененные традиции Уимблдона: изменения в последние годы

Турнир «Большого шлема» в Лондоне — чуть ли не самые консервативные соревнования в мировом спорте. Некоторые особенности этих стартов бережно охранялись более ста лет. Однако ничто не вечно — последние годы Уимблдон под давлением обстоятельств сдает одну позицию за другой. И начинает походить на остальные «мейджоры». Сложно сказать — хорошо это или плохо, но поводов кичиться своей оригинальностью у англичан все меньше. Какими-то же странностями они уже поступились?

Отмена выходного дня в воскресенье

С 2022 года боссы Уимблдона решили отказаться от традиционного выходного дня в первое воскресенье соревнований. Изначально это объяснялось необходимостью похода на службу в церковь для участников соревнований и болельщиков, а затем стало просто возможностью перевести дух после стартовых раундов и возможностью подправить вытоптанные игровые газоны.

Председатель Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Йен Хьюитт пояснил, что улучшенные технологии ухода за травяными кортами теперь позволяют играть все 14 дней без перерыва. Выходной в первое воскресенье — был фишкой Уимблдона с момента его основания. Традиция нарушалась только четыре раза, когда из-за дождя серьезно сбивался график проведения соревнований. Речь про 1991, 1997, 2004 и 2016 годы.

В пятом сете появился тай-брейк

Еще одной особенность Уимблдона был тот факт, что пятый сет проходил без чемпионского тай-брейка. Поэтому периодически матчи затягивались до поздней ночи или вовсе переносились на следующий день. Например, на Уимблдоне-2018 для определения финалиста Кевину Андерсону и Джону Изнеру пришлось сыграть 50 геймов в пятом сете (26:24 в пользу представителя ЮАР). Матч продолжался более 6,5 часа.

Изнер поучаствовал и в самом затяжном матче британского «мейджора» (и в истории тенниса). На Уимблдоне-2010 американец переиграл француза Николя Маю за 11 часов и 5 минут. В решающей партии теннисисты сыграли 118 геймов (70:68 — в пользу Изнера). Матч продолжался три дня (первая остановка из-за темноты была после 2:2 по сетам, вторая — после 59:59 в решающей партии).

В 2018 году было принято решение, что чемпионский тай-брейк будет начинаться при счете 12:12, — по сути, после шестого сета. Однако спустя три года ATP все-таки добилась единого правила для всех турниров «Большого шлема». С 2022 года «мейджорах» при счете 6:6 в решающем сете матча применяется тай-брейк до 10 очков. Уимблдон не стал исключением.

Без «мисс» или «миссис»

С 2019 года при объявлении счета во время матчей женщин перестали называть «мисс» или «миссис» в зависимости от их семейного положения (в том же году это сделали и на «Ролан Гаррос», где ранее женщин судьи называли «мадемуазель» и «мадам»). Обращения «мисс» (и «мистер») останутся в употреблении для случаев, когда судья объявляет, что игрок запросил видеоповтор или получил дисциплинарное наказание.

«Нужно соответствовать времени, — прокомментировала решение один из руководителей Уимблдона Александра Уиллис. — Надеемся, для людей это станет приятным сюрпризом». Великобритании давно в ходу нейтральное обращение Ms вместо Miss или Mrs. Оно используется в том случае, когда неизвестно семейное положение женщины или с этим «все сложно».

Конец эпохи конвертов

Вы удивитесь, но опция покупки билетов на Уимблдон в онлайн-режиме появилась только три года назад. До этого Всеанглийский клуб продавал билеты болельщикам, которые отправляли заполненный запрос по почте с приложенным к нему конвертом с обратным адресом для ответа. Ежегодно в клуб приходило до 1,5−2 миллионов заявок. По словам сторонников этой системы, она отсеивала недостаточно преданных болельщиков, а также исключала проблему интернет-ботов и предотвращала спекуляции на билетах, спрос на которые всегда гораздо выше предложения.

Кроме билетов, продаваемых по почте, около 17 процентов зрительских мест раньше занимали владельцы пятилетних абонементов (стоимость около 80 тысяч фунтов), еще 10 распределялись между спонсорами, около 1,5 тысячи билетов ежедневно продавали тем, кто отстоял живую очередь (сейчас в кассах остается по 500 билетов на каждый корт). Сейчас большинство билетов можно купить онлайн. Правда, есть ограничение. Не больше двух билетов на один игровой день на одну семью.

Отказ от странного травяного «посева»

Вплоть до 2021 года на Уимблдоне была особа система «посева» игроков, не соответствующая рейтингу ATP. У турнира был комитет по «посеву», который определял стартовые номера теннисистов исключительно исходя из их успехов на траве. Это объяснялось тем, что травяное покрытие — слишком специфичное и для составления сбалансированной сетки нужно дополнительно учитывать травяные успехи игроков.

Многие топ-теннисисты были недовольны таким развитием событий. Доходило даже до бойкотов. В 1996 году с турнира снялся входивший в том момента в топ-4 рейтинга ATP Томас Мустер (его «посеяли» только 12-м). До конца карьеры он больше не играл на Уимблдоне. В 2000 году из-за похожих проблем с турнира снялись сразу три элитных игрока — Хуан Карлос Ферреро, Алекс Корретха и Альберт Коста. «Уимблдон не уважает игроков и ведет себя нечестно», — было сказано в их совместном заявлении.

Позднее эта система «посева» приводила в бешенство и Рафаэля Надаля, который, будучи второй ракеткой мира, уступил второй номер «посева» на Уимблдоне-2019 своему другу Роджеру Федереру. Титулованный испанец пригрозил сняться, и тогда ATP уже всерьез включилось в переговоры с Всеанглийским клубом. Спустя два года в мужской сетке «посев» стал осуществляться исключительно по рейтингу. У женщин это правило вступило в силу через год.

Цветное нижнее белье

В 2022 году Всеанглийский клуб сделал еще один шаг навстречу женщинам: разрешил нижнее белье темного цвета для теннисисток при условии, что оно не превышает по длине их юбки. Что произошло и почему англичанам пришлось корректировать дресс-код? Дело в месячных. Неоднократно теннисистки говорили о том, как они боятся попасть в объектив фотокамер в «непристойном» виде. Можно долго спорить о том, что естественное не безобразно. Однако объективно кровотечение во время матча может быть не только физически дискомфортно, но и морально — учитывая позиции операторов на уровне земли и контекст, в котором это обсуждается.

«Шесть лет подряд “эти дни” выпадали у меня на крупные турниры! В 2014-м в самый разгар мне пришлось сыграть четырехчасовой матч, и ограниченные туалетные перерывы очень некстати в это время, — говорила в 2019 году Тара Мур. — Мужчины-игроки не понимают, что у нас есть еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться. Пятно на белой форме — это то, о чем тревожатся все женщины. Если подобное происходит — это ужасно унизительно».

Отмена поклона

С момента основания Уимблдона регламент соревнований предписывал игрокам обязательно делать приветственный поклон или реверанс в сторону ложи, если в ней присутствует члены королевской семьи. В 2003 году правило сделали более демократичным — нужно было отдавать почести только королеве и ее супругу. С тех пор Елизавета II посетила турнир только однажды — в 2010-м, когда в финале играл Энди Маррей.