Медведев поделился ожиданиями от Уимблдона

Турнир стартует 3 июля. Медведев, получивший 3-й номер посева, сыграет первом круге с британцем Артуром Фери.

«На данный момент Уимблдон — это турнир Большого шлема, где я показал свой худший результат, дойдя до четвертого круга. На “Ролан Гаррос” я доходил до четвертьфинала. Поэтому, конечно, хочу это изменить. Я чувствую, что способен хорошо сыграть на Уимблдоне, но, как всегда, там много сложных соперников, которые не хотят тебе этого позволить», — приводит слова Медведева сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Я хочу показать там свой максимум. Испытываю невероятные ощущения каждый раз, когда приезжаю туда. Ты ступаешь на территорию, и даже когда заходишь в холл для игроков, сразу видишь идеально подстриженную траву вокруг. Ты просто чувствуешь: “Ну, вот я и на Уимблдоне, и это прекрасное чувство”. Я буду счастлив испытать его в этом году», — добавил россиянин.