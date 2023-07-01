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10:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведев поделился ожиданиями от Уимблдона

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев считает, что способен хорошо выступить на Уимблдоне.

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Источник: AP 2022

Турнир стартует 3 июля. Медведев, получивший 3-й номер посева, сыграет первом круге с британцем Артуром Фери.

«На данный момент Уимблдон — это турнир Большого шлема, где я показал свой худший результат, дойдя до четвертого круга. На “Ролан Гаррос” я доходил до четвертьфинала. Поэтому, конечно, хочу это изменить. Я чувствую, что способен хорошо сыграть на Уимблдоне, но, как всегда, там много сложных соперников, которые не хотят тебе этого позволить», — приводит слова Медведева сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Я хочу показать там свой максимум. Испытываю невероятные ощущения каждый раз, когда приезжаю туда. Ты ступаешь на территорию, и даже когда заходишь в холл для игроков, сразу видишь идеально подстриженную траву вокруг. Ты просто чувствуешь: “Ну, вот я и на Уимблдоне, и это прекрасное чувство”. Я буду счастлив испытать его в этом году», — добавил россиянин.

В прошлом году организаторы не допустили до участия российских и белорусских игроков, за что Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) лишили турнир рейтинговых очков. В нынешнем сезоне россияне и белорусы выступят на Уимблдоне в нейтральном статусе.

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