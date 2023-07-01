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16:27 (мск), источник: ТАСС

Касаткина проиграла Киз в финале теннисного турнира в Истбурне

Россиянка уступила со счетом 2:6, 6:7.

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Источник: Reuters

ТАСС, 1 июля. Первая ракетка России Дарья Касаткина в субботу проиграла американке Мэдисон Киз в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Истбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (15:13) в пользу Киз.

Касаткиной 26 лет, она занимает 11-е место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году. В составе сборной России Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг в 2021 году.

Киз 28 лет, американка занимает 25-е место в рейтинге WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США — 2017. Киз выиграла седьмой турнир под эгидой WTA.

Турнир в Истбурне относится к категории WTA 500 и проводится на травяном покрытии, его общий призовой фонд составляет свыше $780 тыс. Соревнование завершится 1 июля, в прошлом году обладательницей трофея стала чешка Петра Квитова. Из россиянок на турнире в Истбурне побеждали Светлана Кузнецова (2004), Екатерина Макарова (2010) и Елена Веснина (2013).

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