Касаткина проиграла Киз в финале теннисного турнира в Истбурне

ТАСС, 1 июля. Первая ракетка России Дарья Касаткина в субботу проиграла американке Мэдисон Киз в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в британском Истбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (15:13) в пользу Киз.

Касаткиной 26 лет, она занимает 11-е место в рейтинге WTA. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году. В составе сборной России Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг в 2021 году.

Киз 28 лет, американка занимает 25-е место в рейтинге WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США — 2017. Киз выиграла седьмой турнир под эгидой WTA.